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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak 2 ay uzatılan açık cezaevi izinleri için verilen sürenin bitmesine kısa süre kaldı. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla birlikte izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, CTE'den izin açıklaması geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:37
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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?

Son dakika... Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de Kovid-19'a karşı bazı tedbirler alındı. Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs salgını sonrası açık cezaevinde bulunanlara Kovid-19 izni verilmişti. Bu sürenin tamamlanmasına kısa süre kala gözler izinlerin uzayıp uzamayacağına çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı? İşte cevaplar...

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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Eylül'de sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona erecek. İzin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?

30 KASIM'DA SONA ERECEK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."