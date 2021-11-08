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CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?
Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak 2 ay uzatılan açık cezaevi izinleri için verilen sürenin bitmesine kısa süre kaldı. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla birlikte izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, CTE'den izin açıklaması geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı? İşte haberin detayları...