İstanbul'un koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez İstanbul'da düzenlenen koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da son bir haftada yüzde 62 oranında vaka artışı olduğunu dile getiren Koca, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Vatandaşlar İstanbul'da hangi ilçeler güvenli hangi ilçelerde risk yüksek? sorusuna yanıt aradı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs risk durumu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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