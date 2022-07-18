KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

Toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış 812 bin şu an okuyan öğrencimiz ve vergi dairelerinde takip edilen 1 milyon 295 bin öğrencimizin öğrenim kredisi sorununu çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren alınan kredi kadar sorumlu olacaklar."