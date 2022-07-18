18 Temmuz 2022, Pazartesi
KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?
KYK ana para sorgulama nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarıyla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Enflasyon nedeniyle öğrenim kredisi borçlarında beklenmeyen rakamların ortaya çıkmasının ardından kredi borçlarına yeni düzenleme getirildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından KYK ana para sorgulama işlemleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, KYK ana para sorgulama nereden yapılır? e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 17:59
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