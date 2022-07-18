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KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

KYK ana para sorgulama nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarıyla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Enflasyon nedeniyle öğrenim kredisi borçlarında beklenmeyen rakamların ortaya çıkmasının ardından kredi borçlarına yeni düzenleme getirildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından KYK ana para sorgulama işlemleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, KYK ana para sorgulama nereden yapılır? e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 17:59
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KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

KYK ana para sorgulama nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. KYK kredi borçlarına ilişkin alınan yeni kararın duyurulmasının ardından gözler ana para sorgulama işlemlerine çevrildi. Peki, KYK ana para sorgulama nereden yapılır? e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

KYK ANA PARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet sitemi üzerinde yer alan "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama" sayfası üzerinden kredi borçları sorgulanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan e-Devlet KYK borcu sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET KYK BORCU SORGULAMA EKRANI...

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KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

KYK BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarıyla ilgili alınan yeni kararı şu sözlerle duyurdu:

"Alınan kredilerin ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Mezun öğrenci sigortalı bir işe başlamayanlar e-devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin hesaplamaları yurt içi fiyat endeksine göre yapılıyordu. Biz hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Gel sıkıysa bunu ispatla kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenciden faiz almadık. Enflasyon nedeniyle öğrenim kredisi borçlarında beklenmeyen rakamlar ortaya çıktı.

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KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

Haftalar öncesinden arkadaşlarımıza talimat verdim. Kredi geri ödemelerinin enflasyon veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamada kredi ödemesi yapan tüm öğrenciler yararlanacak.

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KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?

Toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış 812 bin şu an okuyan öğrencimiz ve vergi dairelerinde takip edilen 1 milyon 295 bin öğrencimizin öğrenim kredisi sorununu çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren alınan kredi kadar sorumlu olacaklar."