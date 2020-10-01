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KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?
KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Üniversiteyi kazanan binlerce öğrenci 2020-2021 döneminde KYK yurt ve burs başvurularına yönelik araştırmalar sıklaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu, YÖK tarafından yapılacak akademik takvim duyurusuna göre hareket edecek. Gözler başvurular için gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 18:21
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