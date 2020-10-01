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Haberler Galeri KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Üniversiteyi kazanan binlerce öğrenci 2020-2021 döneminde KYK yurt ve burs başvurularına yönelik araştırmalar sıklaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu, YÖK tarafından yapılacak akademik takvim duyurusuna göre hareket edecek. Gözler başvurular için gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 18:21
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KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019 yılında Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen başvurular, 2020-2021 eğitim yılında koronavirüs nedeniyle ertelendi. YÖK tarafından üniversitelerin akademik takviminin açıklanmasının ardından sürecin başlaması bekleniyor. Devlet tarafından sağlanan burs ve yurt başvuruların başlayacağı tarih sorgulanıyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

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KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK BURS VE YURT BAŞVRUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

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KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

İşte o açıklama:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

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KYK başvurusu için kritik tarih geldi çattı! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, belli oldu mu?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.