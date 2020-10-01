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AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...
AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, yeni dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Mezun olma hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise ders seçme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:38Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:42