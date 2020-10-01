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Haberler Galeri AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, yeni dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Mezun olma hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise ders seçme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:42
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AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

Yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2020-2021 dönemine ilişkin AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son viraja girildi. Yeni dönem sınavlarına katılacak olan adaylar, kayıt yenileme ile ilgili detayları araştırıyor. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise ders seçme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Kayıt yenileme başvuruları 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinitamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

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AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)