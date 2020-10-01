AÖL'den son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme...

Yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2020-2021 dönemine ilişkin AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son viraja girildi. Yeni dönem sınavlarına katılacak olan adaylar, kayıt yenileme ile ilgili detayları araştırıyor. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise ders seçme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...