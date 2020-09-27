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KYK başvurusu için kritik açıklama! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi? Açıklama geldi mi?
KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi? Üniversitelerin açılış tarihini iple çeken öğrenciler, KYK başvurularının başlamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasının duyurulması an meselesi. Geçtiğimiz yıllarda okullar başlamadan alınan kayıtların, yeni eğitim ve öğretim döneminde ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi? Açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.09.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 17:47
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