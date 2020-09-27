Kadına şiddete taviz yok! 5 bakanlıktan flaş adım! Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kadına yönelik şiddete karşı yol haritasını belirledi. Giriş Tarihi: 27.09.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 09:08
El kitabı haline getirilerek 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede özetle şu çarpıcı başlıklar yer aldı:
GALERİ DEVAM EDİYOR
- Şiddetle mücadele alanında deneyimli, müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personeli gibi personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli önlemler alınacak.
- Mağdura yönelik iş ve işlemler, kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki koşullar olarak uygun ortamlarda, bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek.
- Şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilecek. Vaka bazlı çalışılacak.
- Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçici koruma altına almak da dahil olmak üzere, yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemler yürütülecek.