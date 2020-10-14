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Haberler Galeri Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

ATV ekranlarındaki Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesine kavuştu. Esra Erol'un çabalarıyla önce ağabeyini bulan Ayşenur Coşkun, daha sonra annesine kavuşmuştu. Esra Erol'da programında babasını da bulmak istediğini söyleyen Ayşenur Coşkun, babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan ile buluştu. Ayşenur Coşkun'un babasının Aslan Sarıcan olup olmadığı DNA sonucu ile ortaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 22:23
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Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

Esra Erol'un programında farklı bir aile dramı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

18 yaşında genç bir kız, daha 1 günlükken çocuk esirgeme yurdunda hayata yolculuğu başladı. 18 yaşına geldiğinde ise Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı.

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Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

Kardeş hasreti çektiğini belirten genç kızın bir de 27 yaşında bir ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki ağabey'in ise anlattıkları herkesi şoke etti. "ben ayşenur gibi şanslı bir çocuk olmadım en azından o bir aile ortamında büyümüş ben 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdundaydım" dedi.

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Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

İki genç, Esra Erol sayesinde annelerine kavuştu. Annenin durumu ise içler acısıydı. %80 engelli olan anne Nilgül Hanım hayatı boyunca hep zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.

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Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

İddiaların odağındaki bir diğer isim ise Nilgün hanımın Ayşenur Coşkun'un babası olduğunu iddia ettiği kişi Aslan Sarıcanı Esra Erol kısa süre içinde bularak canlı yayına getirdi.