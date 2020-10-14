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Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde
ATV ekranlarındaki Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesine kavuştu. Esra Erol'un çabalarıyla önce ağabeyini bulan Ayşenur Coşkun, daha sonra annesine kavuşmuştu. Esra Erol'da programında babasını da bulmak istediğini söyleyen Ayşenur Coşkun, babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan ile buluştu. Ayşenur Coşkun'un babasının Aslan Sarıcan olup olmadığı DNA sonucu ile ortaya çıkacak.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 22:23
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