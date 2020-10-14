Esra Erol'da programında ağabeyi ve annesine kavuşan Ayşenur Coşkun babasını arıyor! Gözler DNA testinde

Kardeş hasreti çektiğini belirten genç kızın bir de 27 yaşında bir ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki ağabey'in ise anlattıkları herkesi şoke etti. "ben ayşenur gibi şanslı bir çocuk olmadım en azından o bir aile ortamında büyümüş ben 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdundaydım" dedi.