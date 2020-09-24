Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ikinci ışık göründü

Projenin büyük bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu kadar büyük bir yatırım, önemli bir yatırım ancak devlet gücü ve imkanlarıyla yapılabilir. Bu yatırımlarda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi