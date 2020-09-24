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24 Eylül 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ikinci ışık göründü Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ikinci ışık göründü
Türkiye dev projelerine tüm hızıyla devam ederken, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ikinci ışık göründü. Ülkemizin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Dev yatırım kapsamında T-3 tüneli ikinci tüpünde ilk ışığın görünmesi nedeniyle tören düzenlendi.
Giriş Tarihi: 24.09.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 19:59
Törende bir konuşma yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, projenin 2021 yılında bitirilmesinin planladığını hatırlatarak, Kırkdilim yolundaki çalışmalar tamamlandığında sürücülerin konforlu bir şekilde bölgeden rahatlıkla ulaşımlarını sağlayacaklarını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Projenin büyük bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu kadar büyük bir yatırım, önemli bir yatırım ancak devlet gücü ve imkanlarıyla yapılabilir. Bu yatırımlarda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi
AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise, yatırımın 670 milyon liraya mal olacağını açıkladı.
Sadece Kırkdilim'de değil Mecitözü-Çorum, Çorum İskilip, Çorum-İskilip karayollarında da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Ceylan, "2021 yılı sonunda Çorum'daki yol inşaatlarının yüzde 80 ila 90'nını bitirmiş olacağız" diye konuştu.
Pandemi sürecinde hükümetin, devletin büyüklüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini gördüklerini kaydeden milletvekili Oğuzhan Kaya, projenin 2021 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Çorum ve ülkemiz adına önemli bir yatırım için bir arada olduklarını söyledi.
Kırkdilim projesinin aynı zamanda yeni Türkiye'nin ayak sesleri olduğunu dile getiren Kavuncu, dünya olağanüstü bir dönemden geçerken yatırımlar dip yaparken hamdolsun Türkiye lider ülke ilerleyişine hızla devam ettiğini belirtti