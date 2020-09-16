ANA SAYFA
Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?
Açıköğretim öğrencilerinin yakından ilgilendiren yeni dönem kayıtları için süreç başlıyor. 2020-2021 dönemi sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin kayıt yenileme döneminde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yeni dönem kayıt takvimi açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 09:41
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14