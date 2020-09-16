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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

Açıköğretim öğrencilerinin yakından ilgilendiren yeni dönem kayıtları için süreç başlıyor. 2020-2021 dönemi sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin kayıt yenileme döneminde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yeni dönem kayıt takvimi açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 09:41
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin detayları belli oldu. Akademik takvimde yer alan bilgiye göre, kayıt yenileme için geri sayım başladı. Mezun olabilmek için ya da kredi notunu yükseltmek için kayıt yapacak adaylar detaylaro araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.