Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin detayları belli oldu. Akademik takvimde yer alan bilgiye göre, kayıt yenileme için geri sayım başladı. Mezun olabilmek için ya da kredi notunu yükseltmek için kayıt yapacak adaylar detaylaro araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...