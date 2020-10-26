KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans ve önlisans sınavlarının sonlanmasının ardından ortaöğretim için geri sayım başladı. Binlerce aday devlet kurumlarında görev almak için ter dökecek. Ekim ayının sonlarını yaşadığımız dönemde sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?