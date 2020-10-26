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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ekim ayının sonlarına geldiğimiz dönemde KPSS ortaöğretim sınav tarihi merak ediliyor. Lisans ve önlisans sınavlarının sonlanmasının ardından gözler ortaöğretim sınav tarihine çevrildi. Binlerce aday ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Ayrıca adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.10.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 23:50
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans ve önlisans sınavlarının sonlanmasının ardından ortaöğretim için geri sayım başladı. Binlerce aday devlet kurumlarında görev almak için ter dökecek. Ekim ayının sonlarını yaşadığımız dönemde sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri henüz açıklanmadı. Yapılacak açıklama sonrası ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN KPSS LİSE SEVİYESİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.
HES KODUNA DİKKAT
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.