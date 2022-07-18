18 Temmuz 2022, Pazartesi
DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
DGS sonuçları erken mi açıklanacak? YKS sonuçlarının belirlenen tarihten erken erişime açılması ile birlikte gözler DGS sonuçlarına çevrildi. 3 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'ye katılan milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. DGS hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:04
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