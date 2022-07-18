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Haberler Galeri DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS sonuçları erken mi açıklanacak? YKS sonuçlarının belirlenen tarihten erken erişime açılması ile birlikte gözler DGS sonuçlarına çevrildi. 3 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'ye katılan milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. DGS hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:04
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DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. YKS'nin erken açıklanması sonrası DGS'nin de erken açıklanıp açıklanmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. YKS tercihleri tamamlanmadan DGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali bulunmuyor. YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından DGS yerleştirme süreci başlayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

Lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleştirilen DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. DGS sınavında özel bir puan hesaplama uygulaması yapılıyor.

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DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER NELER?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...