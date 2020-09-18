ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 yılına ilişkin üniversite ek tercihlerin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de DGS tercihleri oldu. Geçtiğimiz günlerde DGS puanlarını görüntüleyen öğrenciler, heyecan için tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL