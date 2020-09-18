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Haberler Galeri ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 yılına ilişkin üniversite ek tercihlerin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de DGS tercihleri oldu. Geçtiğimiz günlerde DGS puanlarını görüntüleyen öğrenciler, heyecan için tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 12:49
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ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, üniversite yerleştirmeleri tamamlanıyor. YKS ilk tercihlerin ardından ek yerleştirme için tercihler alınmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardınan DGS tercihlerinin başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. DGS tercihleri ile ilgili detaylar ahaber.com.tr'de. Peki, DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son açıklamalar: DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Geçiş yapılan bölümler...

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.