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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

GSB 2022-2023 burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte hak sahipleri belirlendi. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, üç aylık toplu ödemenin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Taahhütnama onayı işlemlerinin de sona ermesi ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:03
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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

KYK paraları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2022-2023 burs ve kredi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, 20 Aralık'a kadar taahhütname onaylarını gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra ödemelerde. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?

2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödemeler ocak ayından itibaren hesaplara yatacak. Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde yatacak.

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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.