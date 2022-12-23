KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!

GSB 2022-2023 burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte hak sahipleri belirlendi. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, üç aylık toplu ödemenin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Taahhütnama onayı işlemlerinin de sona ermesi ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte cevaplar...