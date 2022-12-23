Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? MSB ASAL yeni bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?
Bedelli askerlik ücreti, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl ocak itibarıyla bedelliye başvuru yapacak olan vatandaşlar, 2023 bedelli askerlik ücreti zammını merak ediyor. Asgari ücrette yapılan artış sonrası gözler bedelli ücretine çevrildi. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır? Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.12.2022
14:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
14:06
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 yılı bedelli askerlik ücreti zammı konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası bedelli askerlik başvuru ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023'te bedelliye başvuru yapacak olan vatandaşlar için son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? MSB ASAL yeni bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenirken, yasa gereği ücret 6 asteğmen maaşına endeksli. Ocak'ta memurlara yapılacak zamma göre bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak. Asgari ücret artışına göre hesaplama yaptığımızda bedelli askerlik ücretinin 150 bin liraya çıkacağı görülüyor. Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI
* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.