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Haberler Galeri KYK 2024 zamlı burs/kredi ücretleri | Yeni üniversite burs/kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL? Lisans, Yüksek lisans, doktora yeni zamlı miktarlar...

KYK 2024 zamlı burs/kredi ücretleri | Yeni üniversite burs/kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL? Lisans, Yüksek lisans, doktora yeni zamlı miktarlar...

Son dakika haberleri... KYK 2024 kredi ve burs miktarları Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. KYK burs ve kredi ödemeleri, üniversite öğrencileri için önemli bir mesele olup her yılın başında merakla beklenir. Bu ödemeler, öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitimlerini sürdürebilmelerine katkıda bulunur. KYK burslarına ilişkin sevindirici haber Başkan Erdoğan'dan geldi. Yeni zamlı KYK burs miktarları açıklandı. İşte yeni ücretler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 19:56
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KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... KYK 2024 kredi ve burs miktarları Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. KYK burs ve kredi ödemeleri, üniversite öğrencileri için önemli bir mesele olup her yılın başında merakla beklenir. Bu ödemeler, öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitimlerini sürdürebilmelerine katkıda bulunur. KYK burslarına ilişkin sevindirici haber Başkan Erdoğan'dan geldi. Yeni zamlı KYK burs miktarları açıklandı. İşte yeni ücretler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK 2024 zamlı burs/kredi ücretleri | Yeni üniversite burs/kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL? Lisans, Yüksek lisans, doktora yeni zamlı miktarlar...

2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…

📌Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…

📌Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz.

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KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?

2023 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

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KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları için değerlendirme aşamasının tamamlanması bekleniyor. Değerlendirme aşamasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

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KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?

KYK ZAMLI BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.