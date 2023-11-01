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Haberler Galeri İstanbul'da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?

İstanbul'da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?

Lüks yaşantısıyla bir süredir dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemi çalkalamıştı. Her fırsatta zenginliğini gözler önünde yaşayan, 'Enerji' adlı şarkısıyla kendisini kıskandığını iddia ettiği kişilere gönderme yapan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçmişti. Son olarak İstanbul'da Polat çiftine düzenlenen operasyon kapsamında ünlü çift gözaltına alındı. Çiftin ifadesinin ardından ardından basın mensuplarının "Kanıtları yok mu ettiniz?" sorusuna Dilan Polat'ın verdiği yanıt şaşırttı. işte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 07:29
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İstanbul’da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?
Ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne seren Dilan Polat, altın ve dolar şovlarının yanı sıra lüks araçları ve bindiği helikopterlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
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İstanbul’da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?

Kısa süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum", "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin TL harcıyorum" ifadelerini kullanan ve mal varlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

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İstanbul’da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?
MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.
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İstanbul’da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
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İstanbul’da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.