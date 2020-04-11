Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri

Corona virüsü belirtileri neler? Kusma, baş ve boğaz ağrısı corona belirtisi mi? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler artırıldı. Koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Peki, kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...