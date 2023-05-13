Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? KURBANLIK DANA FİYATLARI 2023! Büyük baş, küçükbaş, koyun...

Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte fiyat araştırmaları yapılmaya başlandı. Dizini vazifesinin yerine getirmek isteyenler, büyükbaş ve küçükbaşın ne kadar olduğunu sorguluyor. Bu sene Kurban Bayramı 29 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz Pazar günü sona erecek. 2023 yılında bir koyunun ortalama fiyatı tahminen 6 ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor. İşte 2023 kurbanlık fiyatları...