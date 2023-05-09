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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde ayrı ayrı oy pusulalarının basımını tamamladı. Güvenlik kameraları altında basımı yapılan oy pusulaları, zarar görmemesi için plastikle kaplandı, bu paketler, ilçeler bazında hazır hale getirilerek çuvallara yerleştirildi ve çuvalların ağzı özel plastik kelepçeyle kapatıldı. Matbaada hazır bulunan PTT görevlileri, paketlenmiş pusulaları güvenlik güçleri eşliğinde ilçelere göre araçlara yükleyerek yola çıktı.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 11:31
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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

Cumhurbaşkanı seçimi için 12 Nisan'da, milletvekili seçimi için ise 19 Nisan'da başlanan oy pusulalarının basım işlemleri sona erdi.

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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde göre basılan pusulalar, tüm bölgelere gönderildi.

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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

Oy pusulaları, Ankara'da 3 ayrı matbaada basıldı.

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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

Her matbaada, matbaa personelinin yanı sıra YSK, PTT ve Devlet Malzeme Ofisinden yaklaşık 50 kişi görev aldı.

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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

Bağımsız adayların da oy pusulasında yer alması ve bazı siyasi partilerin bazı çevrelerde seçime girmemesi nedeniyle 87 seçim çevresi için farklı oy pusulası hazırlandı.