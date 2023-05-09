AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman, bu hafta mı açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı!