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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman, bu hafta mı açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:04
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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

"AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında tamamlananan sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, "2023 AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan'da başlamıştı. Vize sınavları 7 Mayıs günü son buldu. Sınavlar saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında gerçekleşti.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF VİZE SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam etti.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF duyurularına göre; Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecektir.