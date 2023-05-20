Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı! "CHP katliam yaptı"

Seçimin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. Yüzde 50+1'in çok ufak bir fark ile geçilememiş olması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. PKK'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları alabilmek için bir anda dümen kırdı. İlk turda, "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz. Kayyum uygulamasını kaldıracağım." diyen Kılıçdaroğlu, strateji değişikliği sonrası danışmanlarını da değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olan Cevdet Nasıranlı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı. CHP'yi 1930'larda katliam yapmakla suçlayan Nasıranlı'nın, "Atatürk döneminde Aleviler katledildi, Dersim'de insanların boynuna zincir takıldı." şeklinde paylaşımlar yaptığı da görüldü. Nasıranlı ayrıca CHP'yi eleştirirken, Başkan Erdoğan'ı öven paylaşımlar da yaparken; paylaşımların hızla yayılması sonrası harekete geçerek temizlik operasyonuna başladı.