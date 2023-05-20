20 Mayıs 2023, Cumartesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı! "CHP katliam yaptı"
Son dakika haberi | 14 Mayıs'taki ilk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'dan milyonlarca oy fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesi ağız değiştirerek bir anda milliyetçi kimliğe büründü. Bu doğrultuda danışmanlarını da değiştiren CHP lideri, yeni başdanışman olarak Cevdet Nasıranlı'yı getirdi. Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Nasıranlı'nın CHP'nin 1930 yılında katliam yaptığına, Atatürk döneminde Alevilerin katledildiğine yönelik paylaşımları çıktı. Nasıranlı apar topar bu paylaşımlarını silmeye başlarken, Başkan Erdoğan'ı övdüğü birçok paylaşım yaptığı da görüldü.
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:58
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