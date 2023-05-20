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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı! "CHP katliam yaptı"

Son dakika haberi | 14 Mayıs'taki ilk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'dan milyonlarca oy fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesi ağız değiştirerek bir anda milliyetçi kimliğe büründü. Bu doğrultuda danışmanlarını da değiştiren CHP lideri, yeni başdanışman olarak Cevdet Nasıranlı'yı getirdi. Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Nasıranlı'nın CHP'nin 1930 yılında katliam yaptığına, Atatürk döneminde Alevilerin katledildiğine yönelik paylaşımları çıktı. Nasıranlı apar topar bu paylaşımlarını silmeye başlarken, Başkan Erdoğan'ı övdüğü birçok paylaşım yaptığı da görüldü.

Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:58
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı’nın eski paylaşımları ortaya çıktı! CHP katliam yaptı

Seçimin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. Yüzde 50+1'in çok ufak bir fark ile geçilememiş olması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. PKK'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları alabilmek için bir anda dümen kırdı. İlk turda, "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz. Kayyum uygulamasını kaldıracağım." diyen Kılıçdaroğlu, strateji değişikliği sonrası danışmanlarını da değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olan Cevdet Nasıranlı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı. CHP'yi 1930'larda katliam yapmakla suçlayan Nasıranlı'nın, "Atatürk döneminde Aleviler katledildi, Dersim'de insanların boynuna zincir takıldı." şeklinde paylaşımlar yaptığı da görüldü. Nasıranlı ayrıca CHP'yi eleştirirken, Başkan Erdoğan'ı öven paylaşımlar da yaparken; paylaşımların hızla yayılması sonrası harekete geçerek temizlik operasyonuna başladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı’nın eski paylaşımları ortaya çıktı! CHP katliam yaptı

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'U' DÖNÜŞÜ
Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası milliyetçilik oyununa başladı. Masaya vurarak sert konuşmalar yapan, beka sorununu ikinci turda oy kaygısı ile hatırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi kitlesinin de inanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan HDP'den de, milliyetçilik oyununa başlayan Kılıçdaroğlu'na uyarılar gelmeye başladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı’nın eski paylaşımları ortaya çıktı! CHP katliam yaptı

DANIŞMANLARINI DA DEĞİŞTİRDİ
İkinci turda milliyetçi oyları alabilmek için hiçbir masraftan da kaçmayan Kılıçdaroğlu, danışmanlarını da yeniliyor. İlk turda, Selahattin Demirtaş ve PKK'ya yeşil ışık yakan mesajlar veren Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenleri kazanabilmek için yeni danışman kadrosu ile yola devam ediyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı’nın eski paylaşımları ortaya çıktı! CHP katliam yaptı

YENİ BAŞDANIŞMAN ERDOĞAN HAYRANI ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı oldu. Cevdet Nasıranlı'nın Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği görüldü. Birçok paylaşımında CHP'yi yeren Nasıranlı, Erdoğan'ı ise yere göğe sığdıramadı. Nasıranlı, yazılarının fark edilmesi sonrası paylaşımlarını silmeye başladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı’nın eski paylaşımları ortaya çıktı! CHP katliam yaptı

İşte Nasıranlı'nın bazı paylaşımları:
"Erdoğan, Kürtlerden, Alevilere, Romanlara, Gayrimüslimlere, Kadınlara kadar Cumhuriye tarihi boyunca, ötekileştirilmiş bütün kesimleri merkeze taşıyarak yüz yıllık antidemokratik ezberi bozmak konusunda bir devrim yaptı."