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Haberler Galeri Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son dakika haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları yasanın içeriğini merak ediyor. Yasanın içinde olan 11 madde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 00:53
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

YENİ YASA NELER GETİRECEK

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

48 SAATTE YANIT VERİLECEK: Sosyal ağ sağlayıcı, yapılan başvurulara 48 saatte yanıt verecek. Bu zorunluluk yerine getirilmezse 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları uygulanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

UNUTULMA HAKKI: Kişiler, unutulma hakkını sosyal medya ve internet ortamında kullanabilecek. Kamu yararı öncelenerek başvurular üzerine bir kişi hakkındaki içerikler silinebilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

TÜRKİYE'DE BARINDIRMA: Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.