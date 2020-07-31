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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?
Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son dakika haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları yasanın içeriğini merak ediyor. Yasanın içinde olan 11 madde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 00:53
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