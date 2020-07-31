Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya yasasında neler var? Sosyal medya yasası 11 madde neler?

YENİ YASA NELER GETİRECEK

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.