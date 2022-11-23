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KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İklim değişikliği ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının önemi daha da arttı. Türkiye, yarı kurak iklim kuşağında yer alırken İstanbul'daki barajların doluluk oranlarındaki düşüş alarm verdirtti. Uzmanlar, yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte sorunun giderek daha ciddi bir hal alacağı yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:17
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KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Kuraklığın, 2050'ye kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkileyebileceği öngörülürken, son günlerde İstanbul'da baraj doluluk oranlarının azalmasıyla kuraklık alarmı verildi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Şile Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 36'ya inerken, Darlık Barajı'nın bazı kollarında suyun büyük oranda çekildiği, kuraklığın belirginleştiği görüldü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan verilere göre, 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı verileri şu şekilde:

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KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,19 ile son 12 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.

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KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,19 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı 2021'de aynı tarihlerde yüzde 41.52, 2020'de 26.3, 2016'da ise 34.98 olarak gerçekleşti.

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KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,43, Terkos'ta yüzde 40,21, Sazlıdere'de yüzde 41,44, Alibeyköy'de yüzde 18,67, Büyükçekmece'de yüzde 42,37, Ömerli'de yüzde 36,74, Darlık'ta yüzde 35,92, Elmalı'da 39,39, Kazandere'de 10,83, Pabuçdere'de 3,03 olarak kaydedildi.