KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İklim değişikliği ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının önemi daha da arttı. Türkiye, yarı kurak iklim kuşağında yer alırken İstanbul'daki barajların doluluk oranlarındaki düşüş alarm verdirtti. Uzmanlar, yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte sorunun giderek daha ciddi bir hal alacağı yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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