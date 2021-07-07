07 Temmuz 2021, Çarşamba
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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor
Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi sadece yurt içinde değil dünyanın dört bir yanında devam ediyor. MİT ve kolluk kuvvetlerinin haklarında yakalama kararı olan firari FETÖ'cüler için yaptığı çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. Terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen başta olmak üzere Orhan İnandı, İsmail Okkalı ile Ayşe Özalp gibi kritik isimler yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:13
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