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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi sadece yurt içinde değil dünyanın dört bir yanında devam ediyor. MİT ve kolluk kuvvetlerinin haklarında yakalama kararı olan firari FETÖ'cüler için yaptığı çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. Terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen başta olmak üzere Orhan İnandı, İsmail Okkalı ile Ayşe Özalp gibi kritik isimler yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:13
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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor

Fetullahçı Terör Örgütünün15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına alan örgüt mensupları, bulundukları ülkelerden getirilerek Türk yargısına teslim ediliyor.

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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor

Darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı aracılığıyla 100'den fazla ülkeden firarilerin iadesi talep edilirken, MİT ve kolluk kuvvetleri de hakkında yakalama kararı bulunan birçok örgüt mensubunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor

Bu yıl, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilenler arasında elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen de yer aldı.

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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor

Örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gülen, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu ve Pensilvanya'daki örgüt yapılanmasını anlattı.

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FETÖ'cülere dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes yok! MİT tek tek Türkiye'ye getiriyor

Sulh ceza hakimliğince 4 Haziran'da tutuklanan Gülen'in hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.