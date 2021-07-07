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Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
Son dakika.. Maske yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de üçüncü kademeli normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gözler maske takma zorunluluğuna çevrildi. Maskelerden kurtulacağımız tarihi merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararlara kilitlendi. Peki, maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...