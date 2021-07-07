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Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Son dakika.. Maske yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de üçüncü kademeli normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gözler maske takma zorunluluğuna çevrildi. Maskelerden kurtulacağımız tarihi merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararlara kilitlendi. Peki, maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 13:41
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Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Son dakika... Maske yasağı bitecek mi? Kontrollü normalleşme sürecinin ardından bazı kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yasakların sona ermesiyle birlikte en çok merak edilenler arasında maske takma zorunluluğu yer aldı. Maskelerin çıkacağı tarih konusunda araştırmalar başladı. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

MASKE YASAĞI BİTECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, maske takma zorunluluğu belli bir süre daha devam edecek. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

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Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda kısıtlama olmayacağını açıkladı.

Detayları aktaran A Haber Muhabiri Melis Coşan, "Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konularını ihmal etmemelerini istiyorlar. 18 yaş üstü kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Yüzde 70 oranında aşılama yapmak istiyoruz.

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Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Kurban pazarlarında sosyal mesafenin sağlanması açısından tedbirli olunması gerekiyor.

Vakalar düşmeye devam ediyor ve aşılama hızlı şekilde devam ediyor. Tablonun olumlu yöne dönmesi ve 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vatandaşların akıllarında tek bir soru vardı. 'Kurban Bayramı'nda ek tedbirler olacak mı?' sorusuna cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca bayramda ek tedbirler olmayacağını açıkladı. Yani Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olmayacak." dedi.

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Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

AŞILARDA SON DURUM

Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.