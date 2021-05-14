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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...
19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında sona gelindi. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın kesin olarak ne zaman biteceği Kabine toplantısında netleşecek. Vaka sayılarının son durumuna göre kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı biliniyordu. İşte, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 00:55Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 00:55