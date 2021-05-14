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Haberler Galeri 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında sona gelindi. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın kesin olarak ne zaman biteceği Kabine toplantısında netleşecek. Vaka sayılarının son durumuna göre kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı biliniyordu. İşte, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 00:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 00:55
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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs tarihinde sona ermesi bekleniyor. Vatandaşlar kısıtlamanın uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs her yıl farklı ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması ise diğer tüm resmi tatillerde uygulandığı için yüksek ihtimal görünüyor.

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

YASAKLAR 19 MAYIS'A UZATILDI MI?

Koronavirüs tablosundaki vaka sayısında yaşanan artış sonunda alınan 17 günlük tam kapanma kararının 17 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor. Öte yandan vatandaşlar bayramın ardından kısıtlamaların sürüp sürmeyeceğini merak ediyor.

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.