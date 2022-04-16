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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Maske yasağı kalktı mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ile ilgili açıklama geldi. Peki, maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2022 14:56
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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Maske yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından maske takma zorunluluğunun tamamen bitip bitmeyeeğine yönelik araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yapacağını duyuran Bakan Koca, maske ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?

BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.

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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, maske yasağının tamamen kalkıp kalkmayacağı, okullarda, açık alanlarda ve toplu taşımada uygulanmaya devam edip etmeyeceği önümüzdeki hafta belli olacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından merak edilen sorular yanıt bulacak.