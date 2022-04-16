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Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Maske yasağı kalktı mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ile ilgili açıklama geldi. Peki, maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...