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Haberler Galeri AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "kabile" gibi yönettiğini açıkladı. Köse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kene gibi yapışan Sayın Mansur Yavaş'ın kabile üyelerini bütün Ankaralılar tanıyacak. Heba olan 3 yılın hesabını kabile üyelerinizle birlikte halkımıza vereceksiniz." dedi. İşte Murat Köse'nin iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten 11 isim…

Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 23:24
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AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "kabile" gibi yönettiğini söyledi.

Köse; "Mansur Yavaş kabilesi" olarak tanımladığı ekibin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiğini savundu.

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AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

Murat Köse, Ankara Büyükşehir Meclisi'nin Nisan ayı meclis toplantısı 5. birleşiminde açıklamalarda bulundu. Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "Kabile Belediyesi" olarak tanımladı ve "Kabile Belediyesi" tanımladığı şemada yer aldığını iddia ettiği isimleri tek tek açıkladı.

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AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kariyer ofisi olmadığını belirterek, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi… Ülkenin başkenti… Ama Belediye de, Ankara da umurunuzda değil. Niye olsun? Kaygılarınız başka" ifadelerini kullandı.

Murat Köse; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından da "Mansur Yavaş Kabilesi" olarak tanımladığı ekipte yer aldığı iddia edilen isimleri paylaştı.

Murat Köse, söz konusu paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Yükselciler", "Servetçiler" ve "Fırsatçılar" olarak tanımladığı üç grup tarafından yönetildiğini savundu.

Murat Köse'nin, Twitter hesabından paylaştığı isimler ve isimler hakkındaki iddiaları şöyle:

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AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

"YÜKSELCİLER"

"Yüksel Arslan (Özel Kalem Müdürü)

* Belediyeye alınan 15 binin üzerindeki kişinin 10 bininin referansı. 'Arslan'a tabi kişilerin kayda değer bir kısmı işe gelmeden maaş alıyor ya da belediyeye bir katkı koymadan mesai dolduruyor.

* Belediye bürokrasisinin korkulu rüyası… 7/24 Mansur Yavaş'a götürdüğü dedikodularla istediğini görevden aldırıyor, istediğini göreve getiriyor.

* Başkanlığını yürüttüğü ASKİ Spor üzerinden örtülü bir ekonomiyi yönetiyor."

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AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

"Ertan Işık (CHP'li 'çakma ülkücü' meclis üyesi)"

"* Mansur Yavaş'ın kadrolu tetikçisi…

* Görevi, Yavaş belediye giriş yaptığı andan itibaren makam odasında Yavaş'ın yanında durmak.

* Yavaş'a yakınlığını kullanarak iş takibi yapmak…

* Mesleği bilinmiyor, komisyonculukla geçiniyor.

* Yavaş'ın güvenini kaybetmemek ve iş takibi yapabilmek uğruna her türlü iftira atabilme, çıkarları uğruna Yavaş'ın dostu düşmanı herkesle diyaloğa girme eğiliminde.

* Yavaş kullanışlı aparatı Ertan Işık'la zaman zaman partisi CHP ile ipleri gerip, gevşetme hamleleri de yapmakta."