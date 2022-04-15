15 Nisan 2022, Cuma
AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor
Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "kabile" gibi yönettiğini açıkladı. Köse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kene gibi yapışan Sayın Mansur Yavaş'ın kabile üyelerini bütün Ankaralılar tanıyacak. Heba olan 3 yılın hesabını kabile üyelerinizle birlikte halkımıza vereceksiniz." dedi. İşte Murat Köse'nin iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten 11 isim…
Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 23:24
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