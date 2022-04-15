AK Partili Murat Köse açıkladı! 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kariyer ofisi olmadığını belirterek, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi… Ülkenin başkenti… Ama Belediye de, Ankara da umurunuzda değil. Niye olsun? Kaygılarınız başka" ifadelerini kullandı.

Murat Köse; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından da "Mansur Yavaş Kabilesi" olarak tanımladığı ekipte yer aldığı iddia edilen isimleri paylaştı.

Murat Köse, söz konusu paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Yükselciler", "Servetçiler" ve "Fırsatçılar" olarak tanımladığı üç grup tarafından yönetildiğini savundu.

Murat Köse'nin, Twitter hesabından paylaştığı isimler ve isimler hakkındaki iddiaları şöyle: