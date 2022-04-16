16 Nisan 2022, Cumartesi
Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Allah'ın izniyle biz, 2023 seçimini de 2024 seçimini de yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek, Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 16.04.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 23:18
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