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Haberler Galeri Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Allah'ın izniyle biz, 2023 seçimini de 2024 seçimini de yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek, Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız" dedi.

DHA
AA
İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 23:18
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Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Gölbaşı'nda AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Katılımcılara açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, Ankara'da yapılan ve planlanan Bakanlık faaliyetlerini tek tek anlattı. 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili konuştu.

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Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

'NE KADAR DURDURMAK İSTERLERSE DURMAYACAĞIZ'

Ankara'da 15 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirten Kurum, "Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya, Sincan'da ve daha birçok noktada harıl harıl dönüşümlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına gedik ki bundan rahatsız olanlar var. Sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var. Onlar ne kadar durdurmak isterlerse biz durmayacağız. Ankaramızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu Projesi'ni tamamlayacağız. Burada da gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler ve bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler. Diğer yandan Altındağ'da tarihi kent merkezlerimizi ihya projelerimizi sürdürüyoruz. Hergelen Meydanı'nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen'deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanları gördük, inceledik. Onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz. Onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız. Yine Altındağ'da Belediyemizin bulunduğu mekanı Altındağ'a, Ankara'ya bir meydan olarak kazandıracağımızı söylemiştik. İnşallah bu yıl içerisinde Belediye binamızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle birlikte burayı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı otoparkları yapmak suretiyle burayı Ankaramıza kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

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Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

"CUMHUR İTTİFAKI, KÜRESEL OYUNLARA SET, İHANET ODAKLARINA ETTEN BİR DUVARDIR"

Bakan Kurum, Türkiye'nin kendine biçilen rolü reddederek oyun kurucu bir ülke konumuna geldiğine belirterek "Aslında Rusya- Ukrayna savaşı da bunu hem kendimize hem dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, engelleri bir bir aşmıştır. 2023, 2053, 2071 hedeflerine de adım adım yürümektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Emin olun 50 yıllık planlama yapıyoruz. Bu planlama çerçevesinde de adımlarımızı atıyoruz. Bu yürüyüş, şu anda Cumhur İttifakı'nın şahsında bizzat bütün milletimize aittir. Cumhur İttifakı, hain FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı bizzat milletimiz tarafından sahada kanla kurulan bir millet cephesidir. Cumhur İttifakı, küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır" dedi.

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Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BİR KERE DAHA REKOR BİR OYLA SEÇEREK, TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL AKTÖR, BÖLGESEL BİR SÜPER GÜÇ YAPACAĞIZ"

Sözlerini, 2023'te yapılması planlanan seçimlere getiren Kurum, şunları söyledi:

"Biz bir ve bütün oldukça, biz et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Allah'ın izniyle biz, 2023 seçimini de 2024 seçimini de yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek, Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız."

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Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız