Bakan Kurum’dan 2023 değerlendirmesi: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız

'NE KADAR DURDURMAK İSTERLERSE DURMAYACAĞIZ'

Ankara'da 15 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirten Kurum, "Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya, Sincan'da ve daha birçok noktada harıl harıl dönüşümlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına gedik ki bundan rahatsız olanlar var. Sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var. Onlar ne kadar durdurmak isterlerse biz durmayacağız. Ankaramızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu Projesi'ni tamamlayacağız. Burada da gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler ve bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler. Diğer yandan Altındağ'da tarihi kent merkezlerimizi ihya projelerimizi sürdürüyoruz. Hergelen Meydanı'nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen'deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanları gördük, inceledik. Onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz. Onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız. Yine Altındağ'da Belediyemizin bulunduğu mekanı Altındağ'a, Ankara'ya bir meydan olarak kazandıracağımızı söylemiştik. İnşallah bu yıl içerisinde Belediye binamızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle birlikte burayı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı otoparkları yapmak suretiyle burayı Ankaramıza kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.