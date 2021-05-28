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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran tarihinde sona erecek kademeli normalleşme takvimi sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Vatandaşlar gözlerini bu hafta düzenlenecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili 1 Haziran tarihini işaret etmişti. Hal böyle olunca toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

Giriş Tarihi: 28.05.2021 01:06
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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmede sonlara gelinirken alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler 1 Haziran tarihine çevrilmiş durumda. Tam normalleşmenin içinde yer alacak maddeler ise toplantının sonrasında belli olacak. Kabine sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

29-30 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme kapsamında 29-30 Mayıs'a denk gelen Cumartesi ve Pazar günler sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

1 Haziran'dan sonra yasakların kademeli olarak kaldırılmaya devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması yönünde karar alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

1 Haziran'dan sonra yasakların kademeli olarak kaldırılmaya devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması yönünde karar alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.