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Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran tarihinde sona erecek kademeli normalleşme takvimi sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Vatandaşlar gözlerini bu hafta düzenlenecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili 1 Haziran tarihini işaret etmişti. Hal böyle olunca toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 01:06
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