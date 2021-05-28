KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?

KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu personeli olmak isteyen binlerce aday için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirilecek. ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayınladı. Hal böyle olunca KPSS 2021 için araştırmalar hız kazandu. İşte, KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?