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Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...
Düğünler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmenin gündeme alınmasının ardından evlenmek isteyenler düğünlerin son durumunu merak ediyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde 1 Haziran tarihinde tam normalleşme için sinyalleri vermişti. Ancak son karar vaka durumun seyrine göre verilecek. İşte, Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 00:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 00:50
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