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Haberler Galeri Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

Düğünler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmenin gündeme alınmasının ardından evlenmek isteyenler düğünlerin son durumunu merak ediyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde 1 Haziran tarihinde tam normalleşme için sinyalleri vermişti. Ancak son karar vaka durumun seyrine göre verilecek. İşte, Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 00:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 00:50
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Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında düğün yapacakların hevesi kursağında kaldı. 17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlar kademeli normalleşme adımlarını yakından takip ediyor. Gözler bu hafta Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere nikah, kına, düğün, nişan merasimlerindeki kısıtlamanın bir süreliğine daha devam etmesi kararı alınmıştı. İşte, Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

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Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

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Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.

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Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

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Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...

Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.