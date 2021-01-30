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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020-2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı olacak? Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020-2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı olacak? AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman yapılacak? Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından güz dönemi sona erdi. Mezun olamayan ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bahar dönemi takvimini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020-2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.01.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 16:42
Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 16-25 Ocak tarihleri arasında final sınavına katılmıştı. Bugün sınav sonuçları erişime açıldı ve öğrenciler aldıkları notları görüntülediler. Şimdi ise gözler bahar dönemine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından 2020-2021 AÖF bahar dönemi takvimi duyuruldu. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde:
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021 Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.
SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
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