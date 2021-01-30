Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 16-25 Ocak tarihleri arasında final sınavına katılmıştı. Bugün sınav sonuçları erişime açıldı ve öğrenciler aldıkları notları görüntülediler. Şimdi ise gözler bahar dönemine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından 2020-2021 AÖF bahar dönemi takvimi duyuruldu. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı olacak? İşte cevaplar...