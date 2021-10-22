e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? (MSB ASAL)

Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Kasım celbi askerlik yerlerinin 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Buna göre, silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler bugünden itibaren askerlik yerlerinin öğrenebilecek. Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama işlemleri ve sevk tarihleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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