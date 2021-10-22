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Haberler Galeri e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? (MSB ASAL)

e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? (MSB ASAL)

Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Kasım celbi askerlik yerlerinin 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Buna göre, silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler bugünden itibaren askerlik yerlerinin öğrenebilecek. Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama işlemleri ve sevk tarihleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:05
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e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? MSB ASAL

e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Kasım celbinde silahaltına alınacak vatandaşlar, heyecan içinde askere gidecekleri yer bilgisini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacağı bildirilmişti. Peki, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

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e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? MSB ASAL

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Adaylar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlğı'nın "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmeti üzerinden sevk edilecek eğitim merkezini öğrenebilecek. Alttaki linke tıklayarak doğrudan askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? MSB ASAL

KASIM 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? MSB ASAL

2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

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e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? MSB ASAL

3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.