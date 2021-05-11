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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayılarında Mayıs ayının ilk haftasına ait veriler açıklandı. 80 ilde vaka sayısı azalırken sadece bir ilde artış olduğu görüldü. 1-7 Mayıs tarihleri arasında artış gösteren tek ili açıklayan Sağlık Bakanlığı, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını da duyurdu. Peki İstanbul'da ne kadar vaka var? İstanbul'un 100 bin kişideki vaka sayısı kaç?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:38
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Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

İllerin koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı, artış görülen tek ili açıkladı. 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki koronavirüs vaka verilerini açıklayan Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki değişimi gözler önüne serdi.

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Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (24-30 Nisan) oranla en çok azaldığı iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

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Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

Vaka sayısı Kırklareli'nde 211,47, Çanakkale'de 205,52, Düzce'de 177,41, İstanbul'da 172,03 ve Tekirdağ'da 171,41 azaldı.

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Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

Bu illerden Çanakkale 3 hafta boyunca, vaka sayısı en fazla düşen 5 il arasına girmeyi başardı. Bu süreçte Çanakkale'deki düşüş 100 bin kişide 729,39'a ulaştı. İstanbul ve Tekirdağ da üst üste 2 hafta, vaka sayısı en fazla düşen 5 il içinde yer buldu

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Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

3 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA ZİRVE İSTANBUL'UN

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 532,02'den 359,99'a, Ankara'da 361,52'den 247,68'e, İzmir'de 223,34'ten 161,92'ye düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul'da 172,03, Ankara'da 113,84, İzmir'de 61,42 olarak kayıtlara geçti.

Önceki hafta vaka sayısı İstanbul'da 322,73, Ankara'da 206,36, İzmir'de 111,75 azalmıştı.