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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik hafta! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 ikinci Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kritik hafta! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 ikinci Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde belirli saatlerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayısındaki düşüş ile birlikte kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 ikinci Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:46
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağı duyurulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düştükten sonra Kabine toplantısında kısıtlamaların değerlendirileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler kritik toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 ikinci Kabine toplantısı tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısı için bekleyiş sürüyor. Yılın ikinci Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Ancak, toplantının hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Bu hafta içi yapılması beklenen toplantının tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerce gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından kısıtlama ile ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.
KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.