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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 1772 personel alınacak! 2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar... 1772 personel alınacak! 2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar... İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 yılında gerçekleştirilecek 1772 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yayımlanan ilana göre başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Belirlenen kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Başvuru şartları ve kadro dağılımı ile ilgili tüm bilgileri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:22
İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvuruları başladı. 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. 4 gün sürecek başvuru işlemlerinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
25 Ocak'ta başlayan başvurular 29 Ocak'ta sona erecek. Adaylar; İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tradresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NEDİR?
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),