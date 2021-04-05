İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,71 ile son 15 yılın en düşük seviyesine indi. Kurak geçen sonbaharın ardından İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,71'e inmişti. Son 15 yılın en düşük seviyesine inen baraj doluluk oranı, son aylarda etkili olan yağışlar ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Istrancalar, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli Darlık, Elmalı, Kazandere ve Pabuçdere'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte haberin detayları...