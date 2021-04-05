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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...
Yılın ilk aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ekim ayından beri barajlarda yüzde 50 oranında su kaybı yaşanmıştı. Ocak ayından itibaren kar ve yağmurlu havaların etkisiyle barajlarda su seviyesi yeniden yükseldi. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel veriler paylaşıldı. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Istrancalar, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli Darlık, Elmalı, Kazandere ve Pabuçdere'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 13:27
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