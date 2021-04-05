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Haberler Galeri İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

Yılın ilk aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ekim ayından beri barajlarda yüzde 50 oranında su kaybı yaşanmıştı. Ocak ayından itibaren kar ve yağmurlu havaların etkisiyle barajlarda su seviyesi yeniden yükseldi. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel veriler paylaşıldı. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Istrancalar, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli Darlık, Elmalı, Kazandere ve Pabuçdere'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 13:27
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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,71 ile son 15 yılın en düşük seviyesine indi. Kurak geçen sonbaharın ardından İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,71'e inmişti. Son 15 yılın en düşük seviyesine inen baraj doluluk oranı, son aylarda etkili olan yağışlar ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Istrancalar, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli Darlık, Elmalı, Kazandere ve Pabuçdere'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

5 NİSAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 74,70'e yükseldi.

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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı.

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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74,70 olarak ölçülürken, su oranı yağışlarla birlikte son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber! 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 67,35, Terkos'ta yüzde 69,79, Sazlıdere'de yüzde 39,64, Alibey'de yüzde 63,86, Büyükçekmece'de yüzde 73,45, Ömerli'de yüzde 92,23, Darlık'ta yüzde 89,59, Elmalı'da yüzde 87,12, Kazandere'de yüzde 64,22 ve Pabuçdere'de yüzde 55,01 olarak kaydedildi.