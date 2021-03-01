Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

Son dakika... Yarın mekanlar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecilerinin yanı sıra vatandaşlar da bu kısıtlamalar ile ilgili alınacak yeni kararları yakından takip ediyor. Peki, yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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