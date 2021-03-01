01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

Son dakika... Yarın mekanlar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecilerinin yanı sıra vatandaşlar da bu kısıtlamalar ile ilgili alınacak yeni kararları yakından takip ediyor. Peki, yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 10:10
  • 1
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

Son dakika... Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlara yönelik kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından konu hakkında detaylar belli olacak. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

YARIN MEKANLAR AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, restoran, kıraathane ve çay bahçesi gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların normale dönüş tarihi ve hangi şartlarda açılacağı henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

  • 3
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

YURT DIŞINDAN GELENLERİN 'PCR TESTİ İBRAZI ZORUNLULUĞU' UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması sürdürülecek.

Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

  • 4
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

UYGULAMANIN KAPSAMI

Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

  • 5
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yarın mekanlar açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran, kıraathane, çay bahçesi açılacak mı?

KAPIKULE'DE DE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.

Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor.

Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ