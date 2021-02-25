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Haberler Galeri Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak edilirken, gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların verileceği kritik toplantının tarihi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 11:07
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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?
Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tip koronavirüsle mücadelede son gelişmelerin görüşüleceği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 660 oldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?
Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşılama süreci ve kısıtlamalar ile ilgili detayların görüşüleceği Koronavirs Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından saat 19.00 gibi açıklama yapılması bekleniyor.

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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?
Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

'YERİNDE KARAR' DÖNEMİ BAŞLIYOR
Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. 'Yerinde karar' dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?
Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

İLLER İÇİN 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ
Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?
Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

KOVİD-19 AŞILAMA TAKVİMİNDE İLK AŞAMANIN SONUNA GELİNDİ

Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" takvimine göre uygulanan toplumsal aşılamada, ilk aşamada sağlık ve eczane çalışanları, yaşlı ve engelliler, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve burada görev yapanlar ile 65 yaş üzerindeki kişilere CoronaVac aşısı yapıldı.

Takvimde ikinci aşamaya geçilmesiyle, hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörlerdeki ve 50-64 yaş grubundaki bireyler aşılanacak.