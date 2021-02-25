Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak edilirken, gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların verileceği kritik toplantının tarihi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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