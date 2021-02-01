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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik gün! 8 Şubat'ta mekanlar açılıyor mu? 2021 kafeler, kahveler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Kritik gün! 8 Şubat'ta mekanlar açılıyor mu? 2021 kafeler, kahveler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Son dakika... Kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle mekanlara yönelik bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte normalleşme süreci gündeme geldi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda kafe ve lokanta gibi mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte kaldırılacağı araştırılıyor. Peki, 8 Şubat'ta mekanlar açılıyor mu? 2021 kafeler, kahveler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.02.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 14:58
Kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların ne zaman normale döneceği konusunda araştırmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda salgına ilişkin son gelişmeler görüşülecek. Toplantıda, kısıtlamalar ile ilgili de görüşme yapılması bekleniyor. Peki, 8 Şubat'ta mekanlar açılıyor mu? 2021 kafeler, kahveler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, kıraathane, lokanta ve restoranlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, normalleşme için erken olduğunu, kısıtlamaların mart ayından sonra esnetilmesi gerektiğini vurguluyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından son durum belli olacak.
LOKANTACILAR SALGIN SÜRECİNDE İŞ YERLERİNİN AÇILMASI KONUSUNDA UMUTLU
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu an sadece paket servis hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelere ilişkin, "Başından beri çözüm bekliyoruz, umut doluyuz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın çözüm önerilerini mutlaka dikkate alacağını düşünüyoruz." dedi.
Yenice, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un, hayatın her alanında olduğu gibi sektörlerini de olumsuz etkilediğini ifade etti.
Salgınla mücadele kapsamında bazı önlemler alındığını hatırlatan Yenice, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede sadece paket hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelerin yeniden açılmasının gündeme gelmesi sektörü heyecanlandırdı. Bilim insanlarına, ilme ve alınan kararlara saygılıyız. Bizin sorunumuz kapatılmak, kapatılmamak değil. Biz kapatılmaya razıyız, yapacak bir şeyimiz yok. Bu karar devletin kararıdır. Bizim sorunumuz çözümsüzlük...İş yerlerinin açılması için bazı bilim insanlarının vaka sayılarının düşmesi gerektiğini açıkladı. Bu tespiti bizde destekliyoruz. Elbette binin altına düşecek buna itirazımız yok ama baktığımız zaman içinde yaşadığımız günlerde bir ara tatil yaşıyoruz. Bugün otellerdeki görüntüler var. İnsanlar kayak tesislerine akın etti, otellerde yer yok." "BİRİLERİNİN BENİM PENCEREMDEN DE BAKMASI LAZIM"
Yenice, iş yerlerini açmaya hazır olduklarını vurgulayan Yenice, normalleşmeye dönülen haziranda istenen bütün kurallara saygı ve sevgi içerisinde uyduklarını dile getirdi.