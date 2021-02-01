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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Normalleşme için o tarih verildi! 2021 kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Son gelişmeler... Kabine toplantısı son dakika: Normalleşme için o tarih verildi! 2021 kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Son gelişmeler... Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Yılın ikinci Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak. Toplantı öncesinde normalleşme süreci ile ilgili bazı detaylar dikkat çekmeye başladı. Bilim Kurulu üyesinden tarih açıklaması geldi. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.02.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:21
Son dakika haberi... Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Koroanvirüs salgınına ilişkin gelişmelerin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nda normalleşme sürecinin de ele alınması bekleniyor. Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağının yanı sıra mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan açıklama geldi. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Bu yılın ikinci Kabine Toplantısı 01 Şubat Pazartesi yani bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan yeni kararları açıklayacak. Toplantının saat 15.00'te başlayacak. Toplantının biteceği saat ise henüz bilinmiyor.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili alınacak kararlar, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi. NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan,
"Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.