KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili alınacak kararlar, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.