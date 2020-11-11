Kritik açıklama geldi! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere tanınan burs imkanı için başvurular kısa süre önce sona ermişti. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. 2021 yılına kısa süre kala öğrenciler VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Öğrencilere 9 ay boyunca burs imkanı sağlanacak. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?