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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik açıklama geldi! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Kritik açıklama geldi! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere tanınan burs imkanı için başvurular kısa süre önce sona ermişti. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. 2021 yılına kısa süre kala öğrenciler VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Öğrencilere 9 ay boyunca burs imkanı sağlanacak. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 21:56
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM burs imkanından yararlanmak isteyenler için meraklı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları araştırmaları da hız kazandı. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçlarına yönelik araştırmalar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinde VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilir, detayları görebilirsiniz.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.