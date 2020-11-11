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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri GSB son dakika: KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? GSB son dakika: KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?
KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Geçtiğimiz ay başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğretim bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.11.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 22:21
KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci 28 Ekim 2020 tarihinde başlayan ve 8 Kasım tarihinde sona eren burs başvurularının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Başvurular için ahaber.com.tr üzerinden hazırladığımız yazıdan yararlanabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık" şeklinde konuştu.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.