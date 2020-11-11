KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci 28 Ekim 2020 tarihinde başlayan ve 8 Kasım tarihinde sona eren burs başvurularının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KYK burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Başvurular için ahaber.com.tr üzerinden hazırladığımız yazıdan yararlanabilirsiniz.