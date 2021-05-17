Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan'dan itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılan genelgede, gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığına işaret edildi.

Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmenin kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığına dikkati çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi: