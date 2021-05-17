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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!
Kreş ve anaokulları açık mı? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen kreşler ve anaokullarının kademeli normalleşme döneminde açık olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:21
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