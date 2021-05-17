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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Kreş ve anaokulları açık mı? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen kreşler ve anaokullarının kademeli normalleşme döneminde açık olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:21
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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Kreş ve anaokulları bugün açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecine geçilmişti. Bu kapsamda kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmişti. Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte 1 Haziran'a kadar kontrollü normalleşme uygulanacak. Şimdi ise gözler kreş ve anaokullarına çevrildi. Kreş ve anaokullarının normalleşme sürecinde açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

KREŞ VE ANAOKULLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kreş ve anaokulları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek."

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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlendiği bildirildi.

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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan'dan itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılan genelgede, gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığına işaret edildi.

Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmenin kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığına dikkati çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

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Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."