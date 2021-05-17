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Haberler Galeri Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Vatandaşların yakından takip ettiği Jandarma bekçi alımı konusunda son gelişmeler araştırılıyor. Bekçi olabilme hayaliyle çalışmalarını sürdüren vatandaşlar, Jandarma bünyesine yapılması beklenen bekçi alımlarının başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:35
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Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

Jandarma bekçi alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında EGM'den gelecek açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar, başvuruların başlayıp başlamadığını araştırıyor. Peki, Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? İşte cevaplar...

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Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılması beklenen bekçi alımları ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Başvuru tarihi ve alımların hangi illere yapılacağı konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

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Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Gözler orada! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı şartları neler? Tüm detaylar

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,