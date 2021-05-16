ANA SAYFA
AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...
AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma döneminde kesintisiz sokağa çıkma yasağında son günlere gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından merakla beklenen genelge yayımladı. Böylelikle Pazartesi günü hangi kısıtlamaların kaldırıldığı belli oldu. Vatandaşlar AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyordu. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2021 19:01
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8