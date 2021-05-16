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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma döneminde kesintisiz sokağa çıkma yasağında son günlere gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından merakla beklenen genelge yayımladı. Böylelikle Pazartesi günü hangi kısıtlamaların kaldırıldığı belli oldu. Vatandaşlar AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyordu. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı?

Giriş Tarihi: 16.05.2021 19:01
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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme detayları belli oldu. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte AVM'lerin de akıbeti merak konusu oldu. Vatandaşlar Pazartesi günü AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.