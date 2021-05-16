AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme detayları belli oldu. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte AVM'lerin de akıbeti merak konusu oldu. Vatandaşlar Pazartesi günü AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...