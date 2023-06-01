Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.