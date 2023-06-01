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Haberler Galeri Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

Menderes Türel'in hayatı ve kariyer yaşamına ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar, "Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. İşte Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:43
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Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

Menderes Türel'in hayatı ve kariyer yaşamına ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar, "Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. İşte Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Türel 1964 yılında Antalya'da doğmuştur. Yörük bir aileden gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı.

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Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

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Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.