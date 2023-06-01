01 Haziran 2023, Perşembe
Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...
Menderes Türel'in hayatı ve kariyer yaşamına ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar, "Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. İşte Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:43
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