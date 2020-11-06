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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika açıklaması! Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar? Bekçi alımı son dakika açıklaması! Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar?
Bekçi alımları ne zaman başlayacak? Yeni Ekonomi Programı kapsamında 2021 yılında 100 bin personel alımı yapılması bekleniyor. Emniyet ve sağlık alanında yapılması beklenen alımlar için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde alımlarına ara verilen bekçilik alımları için yeni sürecin başlaması isteniyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 20:38
Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle bekçi alımları askıya alınmıştı. Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını düşünüyordu. Bekçi alımları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Adaylar başvuru tarihi ve alım şartlarını merak ediyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar?
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Bekçi olmak isteyenlerin bir diğer merak ettiği konu ise bekçiler ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı oldu.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi.