Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle bekçi alımları askıya alınmıştı. Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını düşünüyordu. Bekçi alımları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Adaylar başvuru tarihi ve alım şartlarını merak ediyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2020-2021 bekçi başvuru şartları neler, maaşları ne kadar?